Губернатор Артюхов начнёт автомобильную поездку по округу с Надыма

В понедельник, 15 августа, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начинает рабочую поездку по округу на автомобиле с визита в Надым. Об этом сам глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

«Побываю в 13 населённых пунктах, заеду не только в города, но и посёлки. Посмотрю, как идёт стройка и дорожные работы. В каждом городе проведу встречи с жителями.

Первый город на пути – Надым. Чек-лист на сегодня:

-дорожные работы на дороге Надым-Салехард;

-ремонт 1-го и 8-го проездов в Надыме;

-традиционный «Честный маршрут» по болевым точкам города, о которых написали вы;

-спортшкола «Арктика», где посмотрю новое оборудование для адаптивной физкультуры и пообщаюсь с родителями воспитанников;

-встреча с жителями Надыма»,– написал глава региона.

Встреча сжителями состоится в 19 часов на набережной в Надыме.

Салехард, Наталья Ефремова

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