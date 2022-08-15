Губернатор Артюхов начнёт автомобильную поездку по округу с Надыма

В понедельник, 15 августа, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начинает рабочую поездку по округу на автомобиле с визита в Надым. Об этом сам глава региона рассказал в своём телеграм-канале.
«Побываю в 13 населённых пунктах, заеду не только в города, но и посёлки. Посмотрю, как идёт стройка и дорожные работы. В каждом городе проведу встречи с жителями.
Первый город на пути – Надым. Чек-лист на сегодня:
-дорожные работы на дороге Надым-Салехард;
-ремонт 1-го и 8-го проездов в Надыме;
-традиционный «Честный маршрут» по болевым точкам города, о которых написали вы;
-спортшкола «Арктика», где посмотрю новое оборудование для адаптивной физкультуры и пообщаюсь с родителями воспитанников;
-встреча с жителями Надыма»,– написал глава региона.
Встреча сжителями состоится в 19 часов на набережной в Надыме.
Салехард, Наталья Ефремова
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