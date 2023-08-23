Артюхов открыл долгострой в Муравленко, который с 2019 года подорожал на миллиард рублей

В Муравленко открыли долгострой – культурно-оздоровительный центр «Сибирь». За несколько лет комплекс подорожал на миллиард рублей. Контракт с компанией «Тюменьтел» Абрама Овеяна изначально был заключен на 1,3 млрд рублей. Однако в процессе строительства сумма выросла до 2,2 млрд рублей.

Сегодня центр открыл губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который работает в Муравленко. Как сообщает его пресс-служба, здание четырёхэтажное.

«На двух этажах обустроены танцевальная и художественная студии, классы театрального искусства, киноконцертный зал на 700 мест с современной акустикой и световым оборудованием, сценой с подъемным механизмом. В здании есть два бассейна. Один предназначен для занятий плаванием с младенцами. Второй бассейн длиной 25 метров будут посещать дети и взрослые», -уточнили в правительстве.

На втором этаже создано молодёжное пространство.

Внутри здания необычный дизайн: третий этаж украшает композиция из стеклянных лепестков, которые приходят в движение от голосов людей. На первом этаже установлен светильник с подсветкой, напоминающей северное сияние.

Центр в Муравленко начали возводить в 2005 году, затем стройка остановилась. Работы возобновились после визита в Муравленко Дмитрия Артюхова в 2019 году.

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Муравленко, Наталья Ефремова

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