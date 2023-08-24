Президент Путин предложил трёх кандидатов на пост губернатора ЯНАО депутатам

Президент РФ Владимир Путин внёс в Заксобрание Ямала кандидатов на пост губернатора Ямала. С действующим главой округа Дмитрием Артюховым будут соперничать окружные депутаты: представитель ЛДПР Александр Голубенко и бывший либерал-демократ, а ныне справоросс Максим Лазарев.



Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут 10 сентября 2023 года.

В ЯНАО нет прямых выборов. Сначала партии предлагают своих кандидатов на пост губернатора Ямала губернатору Тюменской области, затем он отбирает 5 фамилий и направляет главе государства. Президент вносит список из трёх фамилий в Заксобрание.

Салехард, Наталья Ефремова

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