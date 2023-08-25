Грандиозный концертный зал за 20 млрд рублей построит в Новом Уренгое «Велесстрой»

Концертный зал с гостиницей и библиотекой за 20 млрд рублей построит в Новом Уренгое компания «Велесстрой». Об этом сообщается в результатах торгов на площадке госзакупок. Компания «Велесстрой» – частый подрядчик нефтегазовых компаний. Новый Уренгой, напомним, является базовым городом для газодобывающих компаний России, в том чиле для дочерних компаний «Газпрома».

Сумма возведения культурно-развлекательного центра неточная, так как подрядчику предстоит сначала скорректировать проектную документацию, а затем на основании новой проектно-сметной документации построить здание. В документах говорится, что ориентировочная предельная стоимост строительства – 19,9 млрд рубей. Заказчик – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Концертный зал строится на деньги бюджета.

Здание появится в микрорайоне Мирный. Оно будет в виде волн. В нём расположится филармонический зал на 110 мест с вип-ложами, гостиница, книжный магазин, зона общественного питания, музей и библиотека.

В госконтракте указано, что построить грандиозное и дорогостоящее сооружение нужно к 1 сентября 2026 года.

«Изюминка здания – круговой амфитеатр на тысячу мест, который построят по образцу третьей сцены Мариинского театра в Петербурге и концер­тного зала «Зарядье» в Москве», – писало ранее издание «Ямал Медиа».

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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