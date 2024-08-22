Губернатор Артюхов сам занимается дизайном культурного центра в Новом Уренгое

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обозначил объекты, которые находятся у него на особом контроле. Это променад и культурный центр в Новом Уренгое, которые возводятся к 50-летию города. Глава региона признался, что сам вносит правки в проекты.

«Очень много занимаюсь уренгойской программой, где два ключевых объекта – променад и культурный центр. Они очень знаковые, очень красивые, жемчужины Ямала. Сами занимаемся планировочным решениями, пытаемся находить самые оптимальные, меняем. Такой всегда процесс живой. Вчера смотрел, сегодня уже начинаешь немного по-другому смотреть. Буквально вчера смотрел ночью, в районе половине второго, менял планировочные решения по культурному центру. Небольшие, но изменения», – рассказал глава ЯНАО в беседе с попутчицей – журналистом Ириной Кузнецовой. Сейчас губернатор совершает традиционный объезд по городам и районам округа.

Видео опубликовано в телегам-канале «Пул 89».

Галерею-променад строит «Газпром», компания обещала, что там будут спортивные и развлекательные объекты. Культурный центр будет включать в себя филармонический зал на 1100 мест с вип-ложами, гостиницу, книжный магазин, зону общественного питания, музей и библиотеку.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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