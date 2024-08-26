В дорогостоящем культурном центре Нового Уренгоя появится музей газа

В новом культурном центре Нового Уренгоя появится музей газа. Речь идёт о культурном центре, который сейчас стоит 15 млрд рублей.

«Наша газовая столица достойна, чтобы музей газа со всеми этапами развития газовой отрасли в стране, мире и в Новом Уренгое, были отражены. Чтобы внимание было уделено всем людям. Это как раз хорошо синхронизируется с задачами юбилея. Я думаю, это будет самый лучший музей газа», – сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО также напомнил, что в культурном центре будет сцена мирового уровня.

«К нам в Новый Уренгой будут приезжать абсолютно все коллективы. Более того, мы думаем над тем, чтобы создать свой джазовый оркестр», – поделился с горожанами планами г-н Артюхов.

Он озвучил подробности для жителей о главной сцене. «Главная сцена на 1000 мест круглой формы. Сцена будет как в концертном зале «Зарядье», в Москве. Зрители будут окружать сцену, это для концертов классической музыки возможность с другого ракурса увидеть оркестр, музыкантов. Самые передовые залы. Такие залы строятся только в столицах: в Китае, в Европе. И у нас в Уренгое такой самый современный подход», – сообщил губернатор.

Также в культурном центре расположится отделение детской школы искусств.

Согласно техзаданию, в культурном центре также должны создать гостиницу, книжный магазин, зону общественного питания, музей и библиотеку.

Построить грандиозное и дорогостоящее сооружение нужно к 1 сентября 2026 года.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube