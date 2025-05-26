Власти Ямала уклонились от комментариев о подорожавшем дважды культурном центре в Новом Уренгое

Власти Ямала прислали расплывчатый ответ на вопрос о том, почему второй раз подорожал культурный центр в Новом Уренгое (арт-центр «Газ», который возводится к юбилею города). В мае стоимость возведения объекта выросла до 27 млрд 564 млн рублей. То есть удорожание составило более семи млрд рублей. Строит грандиозный концертный зал с круглой сценой и гостиницей компания «Велесстрой».

«Изменение цены контракта произведено после определения вида и объёма работ и получения положительного заключения государственной экспертизы подготовленной подрядчиком проектно-сметной документации»,– говорится в официальном ответе Департамента строительства Ямала.

В прошлый раз культурный центр дорожал в феврале 2025 года. Зимой цена выросла до 19,8 млрд рублей. Власти Ямала тогда в ответе на запрос агентства «Новый день» тоже сообщали, что «цена контракта изменена в связи с увеличением объёма работ вследствие корректировки проектной документации».

Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что сам корректирует планировки культурного центра.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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