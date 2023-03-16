«Газпром» построит в Новом Уренгое крытый променад, стилизованный под сочинскую набережную

«Газпром» пообещал построить к 2025 году в Новом Уренгое крытый променад со встроенными спортивными объектами. Комплекс станет подарком компании к 50-летию города. Об этом сообщили в компании.

«Это будет уникальное архитектурное сооружение площадью более 73 тыс. кв. м. Галерея будет выполнена в виде снежной дюны и органично впишется в городской ландшафт. Во внутреннем оформлении планируется использовать большое количество живой зелени, благодаря чему будет создано ощущение прогулки в курортном парке на черноморском побережье России»,– говорится в сообщении компании.

В состав галереи войдут всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибуной на 500 мест, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн с прыжковыми вышками.

Также горожанам обещают развлекательную зону. Строители организуют центральную площадь, прогулочную территорию с магазинами, ресторанами и кафе, площадками для детского творчества и развлечений, амфитеатр для проведения праздников и концертов.

Также «Газпром» построит в Новом Уренгое к юбилею города новый офис для своей «дочки» – ООО «Газпром добыча Уренгой».

В числе проектов благоустройства к 50-летаю города также модернизация набережной озера Молодёжное и сквера имени Сабита Оруджева, реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Факел», капитальный ремонт культурно-спортивного центра «Газодобытчик», ряда административных зданий и сооружений, образовательных учреждений.

«В общей сложности «Газпром» реализует в Новом Уренгое 40 социально значимых проектов к 50-летию города»,– говорится в сообщении компании.

Все проекты перечислены в программе взаимодействия правительства ЯНАО и ПАО «Газпром» при реализации объектов (проектов) социально-экономического развития г. Новый Уренгой. Документ разработан в преддверии празднования в 2025 году 50-летия города. Его в рамках встречи подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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