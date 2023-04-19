Набережную Надыма с зонами под стеклом начнут строить в 2024 году

Надымская набережная обойдётся «Газпрому» в сумму более 2 млрд рублей и будет включать пространства под стеклом. Об этом сообщил глава «Газпром добыча Надым» Дмитрий Щёголев на встрече главы Надымкого района Дмитрия Жаромских с трудовыми коллективами 19 апреля 2023 года.

Он сообщил, что сейчас компания ищет проектировщика, а непосредственно к строительству планируют приступить в 2024 году. Стройка займёт около 3-4 лет. При этом концепт набережной уже готов. Агентство «Новый День» отыскало его. Дизайн-проект называет «город под куполом».

«Решение о строительстве набережной принято, председателем правления одобрено. Концепт набережной, дизайн, есть, прорабатываем вопрос заключения договора проектирования. Достаточно большая цена проектирования. Дальше мы уже с 24 года выходим, срок реализации порядка 3 лет. Примерно к 27 году у нас будет минимум 2 этапа. То есть первый этап – это центральная часть, район Стрижова. От Стрижова до существующей набережной. Второй этап – это от Стрижова влево до Олимпийского. И третий этап – это реконструкция существующей набережной, то есть приведение в одну единую концепцию», – рассказал представитель «Газпрома».

Он не стал называть конкретные суммы затрат, но обозначил примерную стоимость. «Здесь многие работают в «Газпроме», знают текущую политическую и экономическую ситуацию... Это многомиллиардный проект. Предварительно мы смотрели, это 2,2 млрд рублей. Сейчас уже больше. Если мы хотим сделать так, чтобы это было удобно, красиво, функционально и нравилось жителям», – отметил спикер.

Он частично раскрыл содержание проекта. «Там большая будет спортивная зона, треки, ну и плюс общественные пространства крытые, под стеклом, тёплые», – отметил г-н Щёголев.

В Сети можно найти проект набережной Надыма, сделанный компанией Pergaev Bureau. Авторы концепции уточнили, что советские архитекторы хотели сделать из Надыма город под куполом, но технологи в то время не позволяли этого. Из этой идеи родилась концепция набережной.

«Набережная разделена на 3 части, которые символизируют развитие Надыма: прошлое и традиционный быт ненцев, успешное настоящее и будущее с его смелыми идеями. Каждая из этих зон имеет свою форму колонн и наполнена символами, отсылающими к разным этапам развития города, – пишут авторы дизайна. – Функциональный и смысловой центр набережной – тот самый купол, который символизирует замысел советских архитекторов. Он выполняет функцию смотровой площадки, а также павильона с кафе и другими локациями для досуга».

Зимой на набережной будут заливать каток. Также там планируют установить «музыкальный арт-объект», который отсылает к обычаям местных народов. «В новогоднюю ночь ненцы загадывают желания и завязывают ленточки на берёзе, священном для них дереве. Поэтому основание инструмента действительно напоминает ствол берёзы, а завязать на нем ленточку сможет любой желающий», – сообщается в презентации проекта.

По задумке архитекторов на на набережной появится дендропарк карликовых деревьев. А в местной оранжерее круглый год будут расти более прихотливые и теплолюбивые растения.

Ранее о том, что масштабная прогулочная зона со спортивными и развлекательными объектами появится в Новом Уренгое, собщали в правительстве ЯНАО.

фото - Pergaev Bureau

Надым, Юлия Фролова

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