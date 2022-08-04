Сроки строительства набережной в Надыме зависят от «Газпрома»

Сроки строительства продолжения набережной в Надыме не определены. Всё будет зависеть от решения компании «Газпром», которая планировала стать спонсором возведения объекта. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских в рамках своего прямого эфира 4 августа 2022 года.

«Непростой вопрос, мы будем точно её продолжать. Сейчас работаем над дизайн-проектом, он очень интересный получается. Но прямо говорим о том, что это капиталоёмкий проект и всё будет зависеть от того, какое будет финансирование. Местный бюджет набережную не сможет построить. Необходимы источники финансирования. Мы над этим тоже работаем, с компанией ПАО «Газпром» ведутся переговоры. Всё будет зависеть от складывающейся экономической ситуации. Мы понимаем, что «Газпром» – это локомотив российской экономики и перед ним стоят стратегические задачи. Дай Бог, чтобы эти задачи выполнялись и наша набережная тоже была построена»,– сказал г-н Жаромских.

О том, что «Газпром» возьмёт на себя финансирование строительства, стало известно в мае 2022 года после поездки заместителя председателя правления компании Виталия Маркелова на Ямал. В начале мая в пресс-службе правительства окружного правительства сообщили, что губернатор Дмитрий Артюхов и г-н Маркелов «обсудили новые совместные проекты, среди них – реконструкция набережной в Надыме и подготовка к юбилею Нового Уренгоя».

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Надым, Юлия Фролова

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