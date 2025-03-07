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Пятница, 7 марта 2025, 10:31 мск

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Власти Ямала объяснили подорожание арт-центра Газ в Новом Уренгое на 4,5 млрд рублей

фото – тг-канал «Строим Ямал»

Департамент строительства Ямала объяснил увеличение стоимости строительства культурного центра в Новом Уренгое на 4,5 млрд рублей. Как сообщается в ответе ведомства на запрос агентства «Новый День», цена выросла, так как скорректировали проектную документацию. Изначально культурный центр стоил 15,2 млрд рублей. В феврале 2025 года в карточке контракта появилась новая цена – 19,8 млрд рублей.

Что именно изменили в проекте арт-центра «Газ» (так теперь называется объект), власти Ямала не сообщили.

«Цена контракта изменена в связи с увеличением объёма работ вследствие корректировки проектной документации на основании дополнительного технического задания. Дополнительные объёмы строительства повлеки увеличение объёма работ по всем направлениям – проектирование, строительно-монтажные работы, увеличению предусмотренных проектной документацией объёмов необходимых строительных материалов, специализированного и технологического оборудования», – говорится в официальном ответе Депстроя.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года. Оплатить работы подрядчику – компании «Велесстрой» – должны до 7 октября 2026 года.

Власти обещали открыть культурный центр в этом году, к юбилею Нового Уренгоя. Получится ли это сделать – неясно. Как сообщал несколько дней назад Депстрой, общая готовность объекта составляет почти 60%.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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