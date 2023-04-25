Губернатор Артюхов сказал Путину, что СШХ на паузе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации проекта Северный широтный ход. По словам главы региона, над мостом через Обь, который является частью дороги, работает команда, которая занималась крымским мостом. Разговор президента и губернатора опубликован 25 апреля на сайте Кремлин.ру. В 2023 году на Ямале должно состояться назначение губернатора, г-н Артюхов основной кандидат на этот пост.

«Основные проектные элементы разработаны. Самый сложный объект – мост через Обь, 2,5 км – серьёзный объект. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны», – рассказал Дмитрий Артюхов.

Мост через Обь уже запроектирован.

Губернатор также напомнил главе государства, что есть и проект продолжения СШХ – дорога Бованенково-Сабетта.

«Газпром» построил до Бованенково существующую железную дорогу. Осталось совсем немного – 170 километров, и у России появится ещё один арктический порт с подведённой железной дорогой. По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике. Над этим проектом мы тоже работаем, чтобы, когда появятся все необходимые условия, также его реализовать», – отметил губернатор ЯНАО.

Дмитрий Артюхов отметил, что по проекту СШХ «есть определённая пауза, чтобы всё взвесить». «Может быть, нужно что-то ещё взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем», – сказал глава округа.

Салехард, Юлия Фролова

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