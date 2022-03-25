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Пятница, 25 марта 2022, 10:22 мск

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Компания РЖД завершила проектирование моста через Обь на Ямале

фото – официальный сайт Совета Федерации. Олег Белозёров

Компания РЖД закончила проектирование моста через Обь на Ямале, который должен стать частью Северного широтного хода. Об этом сообщил глава монополии Олег Белозёров на встрече с сенаторами РФ. Фрагмент видеозаписи с его пояснениями опубликован в телеграм-канале «Пул 89» 25 марта 2022 года.

Олег Белозёров комментировал решение правительства РФ о переносе сроков строительства Северного широтного хода (железная дорога Салехард-Надым).

«Моё отношение к проекту (СШХ – прим.ред) не менялось никогда: я считаю, что он важен, нужен и он будет востребован. Вопрос времени, то, что мы можем сейчас сделать. Решение о приостановке было принято буквально на прошлой неделе. Честно говоря, мы думали, что, может быть, в каком-то объёме мы будем двигаться. Но. Мы со своей стороны закончили проектирование моста. Считаем, это ключевой элемент. Находимся в госэкспертизе. Ну, и потом, в зависимости от складывающейся ситуации, будем двигаться. Может быть, даже постараемся не потерять этот сезон. Там может быть небольшой объём работ, который можно будет провести в летнее время или в зимнее», – сказал г-н Белозёров.

Не вполне понятно, говорит ли Белозёров лишь о железнодорожной части или обо всём сооружении. Напомним, мост должен стать совмещённым – автомобильная и железнодорожная части.

При этом накануне вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин предложил президенту Владимиру Путину направить на нужды других регионов инфраструктурный кредит, который получил Ямал на строительства моста через Обь – 50 млрд рублей. Он также предложил главе государства перенести срок начала строительства Северного широтного хода на год.

Салехард, Наталья Ефремова

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