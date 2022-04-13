Путин поручил начать строительство Северного широтного хода в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин поручил начать в 2022 году строительство объектов Северного широтного хода (железная дорога Салехард-Надым с совмещённым мостовым переходом на Ямале). Поручение он озвучил 13 апреля на совещании по развитию Арктики. Его слова цитирует кремлин.ру.

Говоря о СШХ, Путин отметил, что такой транспортный коридор поможет увеличить внутреннее потребление энергоресурсов в стране на фоне отказа недружественных стран от российских нефти, газа и угля. А также переориентировать поставки таких товаров в другие страны мира.

«Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание Правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных в проекте, это – прямое поручение, прошу вас так к этому и относиться. Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учётом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов», – отметил президент.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин предложил Владимиру Путину сдвинуть срок реализации проекта хотя бы на год. И перераспределить инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей, который Ямал получил на мост через Обь, между другими регионами. В конце марта глава РЖД Олег Белозеров подтверждал, что принято решение о приостановке проекта.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что проект придётся переформатировать – убрать из него заёмное финансирование, так как ставки выросли.

Были также различные заявления от федеральных политиков, которые не давали конкретного ответа на вопрос о судьбе СШХ.

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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