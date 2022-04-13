Ямал ждёт заключение экспертизы на автомобильную часть моста через Обь

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что положительное заключение госэкспертизы на проект ж/д части моста через Обь готово. Регион ожидает заключение на автодорожную часть. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что средства на проект автодорожной части власти выделяют через «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал».

Совмещённый мост должен стать частью Северного широтного хода – железной дороги Салехард-Надым.

Также глава автономного округа добавил, что Ямал готов к реализации Северного широтного хода. Такие комментарии он дал 13 апреля после совещания у президента Владимира Путина. Президент поручил начать строительство объектов СШХ уже в текущем, 2022 году.

«Проделана масштабная работа по передаче земельных участков, оформлению необходимой документации, оказано содействие в подготовке проекта. В настоящий момент получены положительные заключения государственной экспертизы на инженерную подготовку территории для строительства ключевого элемента СШХ – моста через Обь и его железнодорожную часть. В ближайшее время ожидается заключение на автодорожную часть», – говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

Салехард, Юлия Фролова

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