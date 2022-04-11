Минэк заявил, что предложение Хуснуллина по приостановке СШХ ещё не принято

Очередная противоречивая информация о судьбе проекта Северный широтный ход прозвучала из уст федерального чиновника. Первый замглавы Минэка Илья Торосов заявил, что не подтверждает информацию о том, что СШХ будет поставлен на паузу. Об этом он сказал в интервью газете «Известия» 11 апреля 2022 года.

Поставить проект на паузу предложил президенту Владимиру Путину в марте 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщал официальный сайт Кремля. О приостановке и пересчёте заявлял также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

При этом в начале марта газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник из Минэка заявляла о том, что на железнодорожную часть мост через Обь выделят 70 млрд рублей из ФНБ.

Вопрос журналиста в свежем интервью этому изданию звучал так: «Как изменится финансирование инфраструктурных объектов из ФНБ в связи с нынешней ситуацией? Уже были сообщения о том, что правительство поставило на паузу строительство Северного широтного хода».

В ответ г-н Торосов заявил: «Я не подтверждаю информацию по СШХ. Пока было только обсуждение этого вопроса на совещаниях, но окончательное решение ещё не принято.

Сейчас мы обсуждаем, как максимально упростить процедуру предоставления ФНБ денег уже по тем проектам, которые были ранее отобраны. Переделывать финансовые модели сейчас нецелесообразно, есть идея максимально упростить, определиться с проектами из нашего списка, сделать технический и технологический задел: что сможем, что не сможем. Но сегодняшняя задача – максимально выполнить всё по предоставлению ФНБ денег на инфраструктурные проекты.

В утвержденном перечне сегодня 12 проектов. Из ФНБ предлагается выделить 2,5 трлн рублей до 2024 года. Больше всех по плану получит комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге – 900 млрд рублей (по ключевым объектам уже разработана проектная документация). Проект реализуется с 2019 года. Работа по нему также продолжается, с учётом новых условий и потребностей в поиске поставщиков оборудования, транспортных компаний. При этом у России в этом есть большие возможности, в том числе по импортозамещению некоторого оборудования, дозагрузка наших верфей.

На данный момент задача – максимально упростить и сократить скорость процедуры принятия решений, выдержать график финансирования этих проектов», – заявил представитель Минэкономразвития.

При этом губернатор Дмитрий Артюхов ранее сообщал о том, что власти Ямала взяли на себя переформатирование финансовой модели СШХ в связи с резко возросшими ставками по кредитам.

Напомним, Минэкономразвития РФ и правительство Ямала проигнорировали запрос агентства «Новый День» о средствах ФНБ и в целом перспективах СШХ.

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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