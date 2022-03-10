Аноним из Минэка: на ямальский мост через Обь из ФНБ направят 70 млрд рублей

Анонимный источник газеты «Известия» назвал новую стоимость Северного широтного хода и заявил о согласовании транша из Фонда национального благосостояния для строительства моста через реку Обь на Ямале. Об этом издание пишет 10 марта 2022 года.

По данным собеседника издания в Минэкономразвития, чьё имя не названо, из ФНБ на железнодорожную часть моста через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги выделят 70,3 млрд рублей. Произойдёт это с 2023 по 2027 годы.

Как пишут «Известия», в целом инвестиции в СШХ составят 517 млрд рублей. Там напоминают, что разные участки магистрали будут финансировать разные структуры. Сейчас модель СШХ поделена на шесть участков.

«70,3 млрд рублей из ФНБ будут направлены на самый сложный этап – строительство железнодорожного моста через реку Обь с подходами общей протяженностью 39 км, сообщил «Известиям» собеседник в министерстве. Деньги выделят несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год включительно, уточнил он. Кроме этого, под строительство моста правительство ЯНАО привлечёт инфраструктурный кредит в размере 35 млрд рублей. Еще 6,3 млрд рублей на этот этап заложены в инвестпрограмму РЖД, добавил собеседник», – пишет издание. При этом ранее сообщалось, что на мост Ямал получит инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей.

Кроме того, известно, что мост будет совмещённым – то есть там будут и железнодорожная, и автомобильная части.

Агентство «Новый День» направит запросы в Минэкономразивтия и правительство Ямала с просьбой разъяснить актуальную финансовую модель Северного широтного хода в целом и строительства моста через Обь в частности.

«Известия» приводят расчёты по участкам. Реконструкция действующего участка Северной железной дороги от станции Коноша (Архангельская область) до станции Обская (ЯНАО) обойдётся РЖД в 142,3 млрд рублей. Эти расходы также уже заложены в инвестпрограмму госкомпании, пояснил источник.

Строительство нового участка дороги Салехард-Надым обойдётся в 189,4 млрд рублей. Его реализацией займется концессионер – ООО «СШХ». Компания должна привлечь средства частных инвесторов, капитальный грант и корпоративные займы участников общества.

Четвёртый участок СШХ – реконструкция 104 км Свердловской железной дороги от Надыма до Пангод – будет профинансирован «Газпромом» (40,1 млрд рублей). Последние пятый и шестой участки Свердловской дороги (от Пангод до Нового Уренгоя и от Уренгоя до Коротчаева) реконструируют за счет инвестпрограммы РЖД. Деньги будут выделять частями с 2021 по 2028 год.

О строительстве Северного широтного хода говорят уже больше 15 лет. Был даже заложен камень в основание моста через Обь, однако строительство самого моста так и не началось.

Салехард, Юлия Фролова

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