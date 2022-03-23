Губернатор Артюхов назвал причины приостановки строительства Северного широтного хода

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что проект Северный широтный ход будут переформатировать – из него уберут заёмное финансирование. Чем заместят кредиты – пока непонятно. При этом глава региона отметил, что проект на паузе, но полностью отказываться от СШХ федеральные власти пока не намерены. Фрагмент интервью «Ямал Медиа» с рассуждениями Артюхова о судьбе Северного широтного хода опубликовал телеграм-канал «Пул 89» 23 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что строительство Северного широтного хода обсуждали у вице-премьера Марата Хуснуллина в начале марта и приняли решение отложить начало стройки железнодорожной магистрали.

При этом Ямалу уже одобрен инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей на мост через Обь (часть проекта СШХ). В свежем интервью губернатор Артюхов не рассказал, что теперь округ сделает с этими деньгами.

По словам главы субъекта, стройка Северного широтного хода (железнодорожной ветки Обская-Салехард-Надым с мостом через Обь) должна была начаться в 2022 году. Этого не случится. Средства, заложенные на этот проект, будут перераспределены.

«В финансовой модели проекта половина средств планировалась заёмными. Банки подтверждали финансирование. Но мы видим, что происходит сегодня со ставками. Моделью было заложено 11-12%. Сейчас, когда ЦБ поднял ключевую до 20%, начинать в проект привлекать финансирование невозможно. В то же время журналисты опубликовали информацию о том, что проект прекращается. Если почитать документы, там написано, что переформатировать его. Заменить заёмную составляющую иными источниками. Мы сейчас над этим начнём работать», – объяснил г-н Артюхов.

Он добавил, что в нынешних условиях, когда многие западные партнёры отказываются от договорённостей, альтернативная логистическая схема, какой является СШХ, могла бы получить новый смысл и новое развитие.

«Мы возьмём на себя переформатирование. Посмотрим, как грузовая база может смотреться в связи с теми ограничениями, которые сегодня декларируются. <…> Перспектива логистики Сабетты – это ближе гораздо к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Конечно, здесь много сложностей связано с ледокольной проводкой. Там всё не так однозначно. Но мы смотрим с вами ни на год, ни на два, на десятилетия. <…> В правительстве, помимо того, что было принято решение финансовую модель пересмотреть, также было подчёркнуто, что проект имеет стратегическую значимость для нашей страны», – уточнил губернатор Артюхов.

Он выразил надежду на то, что снижение цен на металл, которое наметилось в последнее время, поможет удешевить проект.

Отметим, в правительстве Ямала проигнорировали запрос агентства «Новый День» о Северном широтном ходе.

Салехард, Юлия Фролова

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