Стройку Северного широтного хода отложат из-за событий на Украине и в экономике

Новая информация от федеральных СМИ опровергает данные о том, что власти РФ в ближайшее время поддержат строительство Северного широтного хода. По сообщению газеты «Коммерсант», правительство РФ откладывает реализацию этого финансовоёмкого проекта на неопределённое время. Хотя еще несколько дней назад газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник в Минэкономразвития уверяла, что на мост через Обь (должен стать частью СШХ) в 2023 году выделят миллиарды из Фонда национального благосостояния.

17 марта 2022 года газета «Коммерсант» сообщила о том, что крупнейший железнодорожный проект Ямала – Северный широтный ход – поставят на паузу. Причина – высокие риски привлечения финансовых ресурсов в условиях спецоперации на Украине и нестабильной ситуации в экономике. Об этом, по данным издания, шла речь на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта 2022 года.

«Как следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд руб., есть и риски привлечения концессионером заёмного капитала», – пишет газета.

Концессионером, напомним, выступает компания ООО «СШХ». Она должна построить один из участков Северного широтного хода – железную дорогу Салехард-Надым.

Инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей, который Ямал уже получил на мост через Обь, по данным «Коммерсанта», федеральные власти предлагают направить на другие проекты региона.

Издание знает, что Минтранс должен будет представить в правительство проект доклада президенту о согласовании переноса старта СШХ. На период приостановки проекта участникам предлагается продолжать проектирование участков СШХ и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу – анализировать грузовую базу с учётом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации.

Официальных комментариев о переносе сроков строительства СШХ «Коммерсант» получить не смог.

10 марта 2022 года газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник в Минэкономразвития заявляла, что из ФНБ на железнодорожную часть моста через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги выделят 70,3 млрд рублей. Произойдёт это с 2023 по 2027 годы.

По этому поводу также никаких официальных комментариев не было.

В правительстве Ямала и в Минэкономразвития проигнорировали официальные запросы агентства «Новый День» на данную тему.

Салехард, Юлия Фролова

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