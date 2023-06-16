Губернатор Артюхов: на Северный широтный ход надо 500 млрд рублей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что на строительство Северного широтного хода понадобится больше полутриллиона рублей. Такую оценку он дал в беседе с агентством ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. При этом г-н Артюхов не уточнил, пересчитана ли схема финансирования и найден ли истоник финансирования. Ранее именно это стало поводом для отсрочки проекта.

Глава округа напомнил, что «Газпром» уже строит свой участок Пангоды-Надым.

«Фактически он [проект строительства СШХ] уже реализуется. Один из участков – это участок «Газпрома», 105 км, Надым – Пангоды – уже активно строится. «Газпром» опережающе выделил финансирование, там подрядчик на площадке – и Северный широтный ход в принципе строится. <…> Действительно, проект капиталоёмкий, уже перевалил, с учётом всех элементов, за полтриллиона рублей, если считать мост, развитие Северной железной дороги, Свердловской железной дороги, строительство нового участка», – сказал Артюхов журналистам.

Железнодорожный участок Пангоды-Надым отремонтируют к декабрю 2027 года. Подрядчик «Газпрома» – «Ямалтрансстрой». Стоимость работ – 43,2 млрд рублей.

Не определено финансирование и подрядчики участка Надым-Салехард с мостовым переходом через Обь. Начать строительство моста между Лабытнанги и Салехардом обещают каждый год, однако этого до сих пор не случилось.

Салехард, Наталья Ефремова

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