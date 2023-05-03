Ж/д линию Надым-Пангоды за 43 млрд рублей отремонтируют к 2028 году

Железнодорожный участок Пангоды-Надым хотят отремонтировать к декабрю 2027 года. Реконструкцией занимается «Газпром». Сроки называют в правительстве Ямала 3 мая 2023 года. Стоимость работ – 43,2 млрд рублей. Контракт получила компания «Ямалтрансстрой».

Власти уточняют: протяжённость участка составляет около 120 км. Ветка является восстановленной в 70-х годах прошлого века частью Трансполярной магистрали и действующей в настоящий момент железнодорожной линией.

Для реконструкции железной дороги Надым-Пангоды создано специальное дочернее общество – ООО «Газпром перевозки Надым».

Дорога Пангоды-Надым должна стать частью Северного широтного хода. Самый сложный участок СШХ – дорога Салехард – Надым с мостом через Обь. Его должен построить инвестор. Но пока что строительство не начинается. В конце апреля глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил президенту Владимиру Путину, что СШХ на паузе, но проект не останавливается полностью.

Салехард, Наталья Ефремова

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