«Ямалтрансстрой» модернизирует дорогу до Бованенково за 21,7 млрд рублей

Железную дорогу Обская – Карская модернизирует компания «Ямалтрансстрой». Об этом сообщается в годовом отчёте компании, пишет «Интерфакс». В реконструкцию линии «Газпром» намерен вложить 21,7 млрд рублей.

Дорога предназначена для транспортного обеспечения Бованенковского, Харасавэйского и прилегающих к ним газовых месторождений, а также для обеспечения строительства и эксплуатации магистральных газопроводов.

Дорогу Обская-Бованенково изначально также строила компания «Ямалтраснсстрой».

Планировалось, что она будет достроена до порта Сабетта, но пока этого не случилось.

Ямальский район, Приуральский район, Наталья Ефремова

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