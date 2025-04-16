«Ямалтрансстрой» модернизирует дорогу до Бованенково за 21,7 млрд рублей

Железную дорогу Обская – Карская модернизирует компания «Ямалтрансстрой». Об этом сообщается в годовом отчёте компании, пишет «Интерфакс». В реконструкцию линии «Газпром» намерен вложить 21,7 млрд рублей.
Дорога предназначена для транспортного обеспечения Бованенковского, Харасавэйского и прилегающих к ним газовых месторождений, а также для обеспечения строительства и эксплуатации магистральных газопроводов.
Дорогу Обская-Бованенково изначально также строила компания «Ямалтраснсстрой».
Планировалось, что она будет достроена до порта Сабетта, но пока этого не случилось.
Ямальский район, Приуральский район, Наталья Ефремова
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