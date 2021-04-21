«Пора запускать», – Путин дал старт долгожданному Ямальскому проекту Северного широтного хода

Северный широтный ход, видимо, начнут строить. Об этом заявил сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Ямало-Ненецкий автономный округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики», – сказал Путин, добавив, что проект прорабатывается давно и его «пора запускать – есть для этого все возможности».

Северный широтный ход – это железнодорожная магистраль протяженностью 707 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части ЯНАО, а Северную железную дорогу объединить со Свердловской. Проект ямальские власти лоббируют много лет, но всё упиралось в отсутствие финансированя. РЖД намеривалась вложить в проект строительства участка железной дороги Надым – Лабытнанги 100 млрд рублей, но окончательное решение так и не было принято. Весьма дорогостоящей частью проекта является строительство мостов через реки Обь и Надым. Мост через Обь – это стратегический объект для всей западной части округа. Сейчас сообщение между городами Салехард и Лабытнанги носит сезонный характер – летняя навигация или зимник.

Путин считает, что в этом округу поможет новая мера поддержки регионов, которую он же анонсировал – инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет.

«До конца 2023 года планируем выделить таких кредитов на сумму 500 млрд рублей. Инфраструктурные кредиты – это мощный ресурс, но насколько он сработает, зависит от региональных управленческих команд», – отметил президент.

Салехард, Марина Дремова

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