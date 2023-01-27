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Пятница, 27 января 2023, 14:53 мск

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Во время проектирования объектов Северного широтного хода украли более 10 млн рублей

Силовики обнаружили, что во время проектирования объектов железной дороги Обская-Салехард-Надым (Северный широтный ход), возможно, было похищено более 10 млн рублей. Это средства РЖД. Подробности раскрывают в Уральской транспортной прокуратуре 27 января.

Выявлено хищение денежных средств при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в ЯНАО.

«Подрядчиком в ОАО «РЖД» представлен отчёт, содержащий завышенные данные о выполненных работах по бурению скважин не менее чем на 1100 погонных метров. В результате «РЖД» приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 10,5 млн рублей, что повлекло причинение ущерба в крупном размере», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Уральская транспортная прокуратура направила материалы проверки следователям. Те возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, проект Северный широтный ход разделён на несколько частей – за каждый участок отвечает либо тот, кто его эксплуатирует, либо тот, кто планирует эксплуатировать. Среди участников – власти ЯНАО, РЖД, Газпром, концессионная компания, которая займётся строительством пока не существующей жд линии.

Президент Владимир Путин уже не раз просил начать строительство железной дороги, в том числе и в 2022 году. Однако в конце года президент, после заявлений других политиков о приостановке проекта, неопределённо высказался о том, что возведение СШХ – в будущем.

Салехард, Наталья Ефремова

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