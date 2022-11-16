Власти ЯНАО согласились с тем, что Северный широтный ход сейчас не очень актуален

Власти Ямала прокомментировали ситуацию вокруг строительства Северного широтного хода. Они согласны с тем, что сейчас в стране есть более актуальные задачи и проекты.

Напомним, накануне профильный вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что проект Северного широтного хода (железная дорога Салехард – Надым) приостановлен. Заявление прозвучало на «Транспортной неделе», проходящей в Москве.

«Северный широтный ход – мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем всё-таки силы на строительстве Восточного полигона», – сказал г-н Хуснуллин.

Чиновник добавил, что к строительству СШХ вернутся после реализации проектов Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

Г-н Хуснуллин не пояснил, кем и когда было принято такое решение, и не назвал ориентировочные сроки начала строительства железной дороги. При этом весной 2022 года президент РФ Владимир Путин давал поручение начать строительство СШХ в текущем году.

Сегодня в правительстве ЯНАО прокомментировал судьбу СШХ таким образом (цитата по ТАСС»): «Перенос сроков в реализации проекта Северного широтного хода объясним и понятен. Важно то, что наш проект не останавливается. Этап проектирования железнодорожной магистрали идет по графику, проектные работы финансируются в полном объеме. Как только будут достигнуты цели по развитию Восточного полигона, продолжится реализация остальных этапов строительства СШХ».

Салехард, Елена Васильева

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