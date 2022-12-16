Путин высказался о Северном широтном ходе: «Строительство в будущем»

Президент Владимир Путин заявил, что Северный широтный ход (железная дорога Салехард-Надым с мостом через Обь) не снимается с повестки, но вместе с этим глава государства использовал словосочетание – «строительство СШХ в будущем». О проекте Владимир Путин упомянул на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Месяц назад вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что возведение СШХ приостановили.

«В наших планах – дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит заметно увеличить объёмы пассажиро- и грузопотоков, тем самым повысить деловую активность и социальную мобильность, открыть широкие возможности для торговли, запуска новых проектов и, главное, успешно решать амбициозные общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока, не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватера важнейших речных артерий, строительство в будущем Северного широтного хода», – сказал президент, его слова цитрует кремлин.ру.

Какие именно сроки он имел в виду под словом будущее – неясно. Между тем ещё весной Владимир Путин поручал начать строительство этой железной дороги в текущем 2022 году.

Салехард, Наталья Ефремова

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