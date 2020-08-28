Стратегия Артюхова: поездка по Ямалу вскрыла кадровые вопросы в муниципалитетах

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил десятидневную поездку по Ямалу за рулем автомобиля. В этом году это был не просто большой трип по региону, он вскрыл кадровую стратегию главы региона в муниципалитетах.

Месяцем ранее Дмитрий Жаромских был назначен первым заместителем главы Надымского района, а Антон Колодин командирован на аналогичную должность в Пуровский район. Анонс отставки мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза стала продолжением большой кадровой стратегии. О предстоящих кадровых изменениях в газовой столице Артюхов заявил как раз во время своей поездки.

«Артюхов проверил на практике свою теорию в части рокировок. То, что губернатор взял «по пути» в поездку главу Муравленко Подорогу также посеяло много вопросов среди местных элит. В том числе и тех, что он заменит Алексея Ситникова на должности первого заместителя. Не исключено, что все так и сбудется, потому как сам Ситников поставил для себя задачу усилить позиции единоросов в парламенте», – поделился мнением источник в правительстве ЯНАО.

Прогнозируется, что мэр Костогриз в рамках партийного списка «Единой России» уйдет в законодательное собрание ЯНАО, равно как и Андрей Нестерук – глава Пуровского района. Эксперты-политологи ознаменовали поездку Артюхова по региону – программой обновления.

«Мы видим, что идет обновление чиновников. Возможно, те, кто уходят с должностей, вскоре пополнят ряды окружных ямальских депутатов и их опыт пригодится в дальнейшей работе. Потому что те люди, которые побывали в системе управления, хорошо знакомы с механизмами принятия решений, работы с бюджетом, с обращениями граждан. В этом смысле мы сможем получить работоспособную думу с депутатами-управленцами. Эта дума будет свободно функционировать в законотворческой деятельности. Ведь сегодня не все депутаты обладают необходимыми компетенциями, а пытаются решать вопросы вселенского масштаба: сельские депутаты чуть ли не пенсионную реформу готовы перевернуть. То есть должно произойти укрепление управленческой команды в региональной думе и муниципальных советах», – прокомментировал порталу «Региональные комментарии» политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин.

В коридорах правительства ЯНАО отмечают, что это далеко не последние кадровые решения губернатора.

Как сообщал «Новый День», губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проехал за рулём от Ноябрьска до Салехарда, заезжая по дороге в каждый муниципалитет. В этом году большую часть пути он преодолел на отечественной LADA XRAY и только на последнем участке – строящейся дороге Надым-Салехард – пересел на автомобиль УАЗ Патриот. Общее расстояние на одометре – около 2000 километров. За рулём губернатор провёл почти 30 часов.

В каждом муниципалитете губернатор посещал строящиеся и действующие объекты: жилье, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, спортивные площадки, предприятия, а также осматривал ход дорожных работ и благоустройства. В общей сложности глава региона побывал на 112 объектах.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 27.08.20

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