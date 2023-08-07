Губернатор Артюхов готовится к новому автопробегу и встречам с жителями

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал очередную поездку по округу на автомобиле. В своём тг-канале он написал, что намерен оценить темпы строительных и ремонтных работ и пообщаться с участниками специальной военной операции на Украине. Маршрут главы региона – из Салехарда до Ноябрьска.

«В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет. Отдельное внимание в этой поездке планирую уделить общению с нашими военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, их родными. Проведу открытые встречи для всех горожан», – обещал г-н Артюхов.

Он добавил, что ждёт жалоб и вопросов в соцсетях.

Это будет 5 поездка Дмитрия Артюхова по Ямалу.

Салехард, Наталья Ефремова

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