Губернатор Артюхов подвёл итоги автопробега: запросы жителей поменялись

Четвёртая традиционная поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова за рулём Lada Xray завершилась интересным выводом – запросы ямальцев меняются. На первое место у жителей выходят не проблемы ветхого жилья и плохих дорог, а темы самореализации, качества медицины. В Новом Уренгое, например, остро стоят проблемы бездомных животных и нехватки врачей. В Надыме людей волнует благоустройство и досуг. В Ноябрьске – возможности для развития детей и молодёжи. Такие результаты показало народное голосование на встречах главы региона с населением. В целом же двухнедельная поездка оказалась результативна не только с точки зрения выявления проблем. Но и традиционно – как коммуникативная площадка с населением. Как отмечают политологи, Артюхов научился грамотно использовать этот формат в свою пользу.

Автопутешествие г-на Артюхова за рулём отечественной машины длилось с 15 по 25 августа 2022 года. В ходе поездки губернатор совместил несколько форматов, благодаря чему наблюдать за этим путешествием в режиме онлайн было нескучно.

Первый – это интервью

В машине с главой ЯНАО ехала журналист Ирина Пономаренко, которая расспрашивала губернатора о его впечатлениях от поездки, задавала общие вопросы о развитии округа. Всё это записывали на камеру и выкладывали в соцмедиа практически в режиме онлайн.

Второй – это совещание с главами и осмотр строительных объектов

Отчётные выезды в территории на стройплощадки – стандартный формат работы губернаторов. Дмитрию Артюхову удалось удачно вписать этот формат проверок на местах в свой маршрут.

В этот раз важным «строительным» событием стал запуск возведения 6 медицинских объектов – поликлиники в Ноябрьске, детской поликлиники в Тарко-Сале, стационара в Тазовском, педиатрии с поликлиникой в Губкинском, поликлиники в Муравленко и участковой больницы в Коротчаево.

В Новом Уренгое главе показали арендные квартиры для приезжих специалистов. В Ноябрьске – масштабное и дорогостоящее благоустройство городского парка. В Тарко-Сале он посмотрел стройплощадку школы на 400 детей.

Поездка не стала поводом для критики глав. Напротив, Артюхов высказывал поддержку мэрам. По пути, беседуя с Ириной Пономаренко, он отметил, что глава Губкинского Андрей Гаранин добивается решения городских задач активно. «Приезжает, из кабинета нельзя выгнать, пока денежку не выбьет»,– пошутил г-н Артюхов. В Ноябрьске, где градус беседы с жителями под конец накалился, губернатор поддержал мэра Алексея Романова, сказав, что проблемы в городе копились десятилетиями и молниеносно их решить глава города не может.

Третий – это встречи с жителями

Артюхов регулярно проводит прямые эфиры в соцсетях, но прямое общение с ямальцами по-прежнему востребовано. В этот раз он провёл 6 встреч с населением и 4 встречи в посёлках и микрорайонах. Губернатор ответил на 200 вопросов. «Это абсолютный рекорд поездок»,– отмечают в его пресс-службе. На встречах побывали 3700 ямальцев.

Кстати, большинство бесед с губернатором транслировались онлайн, г-н Артюхов даже зачитывал несколько вопросов, поступавших от зрителей во время трансляции.

Сам глава региона доволен очередным автопробегом. Он заявил, что запросы жителей меняются, так как регион добился хороших результатов в переселении из ветхого и аварийного жилья. «Везде вижу позитивные изменения. Уходят на второй план самые болезненные прежде для ямальцев вопросы – жильё и дороги. Заметно лучше стала наша региональная трасса Сургут-Салехард, хотя работы ещё много. В каждом городе и посёлке идёт масштабный ремонт дорог – не только на центральных улицах, но и во дворах. Строятся комплексные микрорайоны, появляются современные спортивные объекты и интересные арт-пространства. Радует, что многие из них создаются по инициативе самих ямальцев. Значит, люди хотят оставаться жить на Севере», – сказал г-н Артюхов, которого цитирует пресс-служба.

Людям такой формат тоже нравится, отмечает политолог Марат Баширов. «Интересный формат от регионального политика, который позволяет ему не только повышать управляемость территории, но и поддерживать постоянный коннект с жителями. Людям заходит настолько, что губернатора они вывели в лидеры по доверию в стране, о чём я уже писал ранее»,– написал он в своём тг-канале.

По словам политолога Александра Безделова, секрет успеха Артюхова в таких поездках – это большие ресурсы для решения проблем и умение использовать новые медиа для продвижения своей повестки и общения с населением. Именно поэтому ему не страшно выходить на публичные встречи.

«Артюхов из того поколения, в чью жизнь соцсети прочно вошли, поэтому он довольно легко работает с этими новыми медиа. Он понимает, что для губернатора сейчас это направление является одним из основных. В то время как интерес к традиционным СМИ, и даже интернет-СМИ, падает. Главную роль в качестве источников информации для людей играют новые медиа. Соцсети, телеграм-каналы завоёвывают всё новую долю рынка. Второй момент – ЯНАО довольно успешный регион. Тут проблем гораздо меньше, чем, например, в Кургане и даже в Тюменской области, где больше населения, где несколько ниже уровень жизни. Власти располагают целым набором инструментом для решения проблемных вопросов. Поэтому любой вопрос губернатор может решить. Артюхов в целом настроен на современные методы работы, он нетрусливый человек и, думаю, понимает, что проще в течение 5 минут выслушать неприятный острый вопрос от жителя, и затем решить его, чем избегать такой критики, что может обернуться большими потерями для его имиджа»,– считает собеседник.

Салехард, Юлия Фролова

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