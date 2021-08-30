Губернатор Ямала рассказал журналистам об итогах поездки по региону (ФОТО)

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов после продолжительного вояжа по региональным дорогам с севера на юг рассказал журналистам об итогах поездки. Она заняла почти две недели, во время которой губернатор провел за рулем в общей сложности 24 часа, пообщался с жителями, оценил ход работ на различных объектах.

Как сообщил на пресс-конференции Дмитрий Артюхов, август для поездки был выбран неслучайно. В первую очередь потому, что в рабочем графике было небольшое окно, позволяющее безотрывно проехать по всему региону. Во вторую – из-за того, что в августе уже можно подводить некоторые промежуточные итоги. Короткое северное лето подходит к концу. Строительный сезон соответственно тоже заканчивается. Скрывать губернатор не стал – проблемы есть. Но, по его же словам, они решаются.

Острый дорожный вопрос

Традиционный для Ямала вопрос, «про жилье» и различные программы ликвидации ветхого жилого фонда в этом году отошел на задний план. По крайней мере, на пресс-конференции. Более насущным, по понятным причинам, в этом году стал вопрос дорожный. Открытая в декабре 2020 года для общего пользования дорога Салехард – Надым стала непригодна для передвижения уже весной 2021 года. Ее размыл паводок, в результате чего путепровод пришлось закрыть и восстанавливать – работы идут и сейчас. Что из этого выйдет – покажет межсезонье, когда вновь пойдут обильные осенние дожди, а после – весной – таять снега.

Ремонтируют региональную часть дорог и в южной части округа. Там тоже хватает проблемных участков. И заключаются они не только в «непростых климатических условиях», «сложных логистических цепочках» и так далее. Подводят и подрядчики. История для Ямала, как впрочем и для всей страны – не новая. В этот раз, вопрос о качестве и сроках проведения работ был задан подрядчику, который ремонтирует участок Пуровск-Коротчаево. «Миллиард рублей выделен, контракт в прошлом году подписан, где работа?» – интересовались ямальцы, а вслед за ними и губернатор. По итогам ситуации подрядчику дана рекомендация ускорить работы.

Коррупционный вопрос

Неожиданно всплыла и коррупционная тема. За несколько дней до пресс-конференции оказался арестован и заключен под стражу экс-директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства. Причина – крупное коррупционное дело, связанное именно со строительством дорог и выбором подрядчиков. Оказалось, что работа в этом направлении ведется, хоть она и не видна. Впрочем, борьба с коррупционным элементом будет продолжаться и дальше, заверил Артюхов. Как и с недобросовестными подрядчиками.

Запросы меняются

Тем не менее, запросы жителей меняются, отвечая на вопрос нашего корреспондента, рассказал Дмитрий Артюхов. Об этом говорит статистика прямых эфиров, которые проводят в соцсетях не только сам губернатор, но и главы муниципалитетов. Об этом же докладывают и в Центре Управления Регионом. Это относительно новая структура, сотрудники которой отслеживают соцмедиа по проблемным темам. На первый план выходят уже упомянутые дороги, здравоохранение и проблемы ЖКХ(куда же без них).

Последняя, кстати, становится острее – отметил Дмитрий Артюхов. В некоторых муниципалитетах уровень близок к критическому. Целый ворох проблем в национальных поселках, в которых большинство коммунальных сетей строилось по временным схемам. Прошедшая зима была жаркой (как ни удивительно – из-за морозов) и для коммунальщиков Тарко-Сале. Сети изнашиваются – проблем становится больше. На пресс-конференции губернатор анонсировал программу реновации, которая затронет самые «узкие места» коммунальной инфраструктуры Ямала. По крайней мере, в будущем бюджете региона это запланировано.

Впрочем, стоит отметить, что работа с населением через соцмедиа у текущей команды губернатора, включая глав муниципалитетов, налажена на неплохом уровне. Сам губернатор признался, что раз в неделю отправляется, не то чтобы с проверкой, но прогуляться по Салехарду. Иногда в компании с руководителями различных ведомств, чтобы оценить «вживую» текущие работы на различных объектах.

Что касается жилья в целом в округе (вопрос-то, все еще актуальный), то все идет в соответствии с разработанным планом.

Напомним, в ближайшие годы в округе планируется ввести в эксплуатацию порядка 1 миллиона жилых квадратов. Как отметил Дмитрий Артюхов, абстрактная цифра сравнима с городом размером с Тарко-Сале. В проектах и сопутствующая инфраструктура – школа, детские сады и т. д.

Впереди – много работы

Серьезное влияние на развитие округа, по словам губернатора, оказала пандемия коронавируса. Строительство замедлилось по ряду сопутствующих причин. Тут и экономическое замедление и усиление эпидконтроля (который в свою очередь существенно влияет на персонал). Но в целом с этими проблемами, по словам Дмитрия Артюхова, удалось справиться без больших потерь. Теперь нужно продолжать работу, а ее меньше не становится. По итогам поездки главы муниципалитетов получили задачу к концу года представить планы развития территорий вплоть до 2030 года. Горизонт планирования расширяется. Что из этого выйдет – увидим в следующих поездках и запросах жителей региона.

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