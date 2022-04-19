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Вторник, 19 апреля 2022, 12:16 мск

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Глава Ямала Артюхов летом снова поедет по округу на автомобиле

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2022 году снова совершит поездку по округу на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба главы региона 19 апреля 2022 года.

«Честный маршрут обязательно будет, он очень рабочий. Мне кажется, это уже стало доброй традицией у нас на Ямале, и я её продолжу. Более того, у меня есть еще один интересный проект, связанный с нашим регионом. Постараюсь посетить самые разные удаленные точки. В поселках больше проблем – они серьезнее, системнее, там живет людей поменьше, чем в наших городах, но тоже требуются решения, чтобы Ямал развивался весь – не только в больших нефтегазовых городах, но и в населенных пунктах, где живут наши северяне», – заявил г-н Артюхов, которого цитируют «Ямал 1».

Салехард, Наталья Ефремова

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