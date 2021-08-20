Губернатор Ямала рассказал о первых выводах после поездки по региону

Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями от десятидневной поездки по региону. По словам губернатора, сделанные в дороге наблюдения пока нужно сопоставить и взвесить.

«Есть результаты работы везде, но где-то – не так, как я бы хотел видеть. Это касается местных команд, это касается моей команды региональной. Сейчас я спокойно это все сопоставлю. Пока вида не подаю, всех слушаю – но потом подавать буду. Кое-что мне не нравится. Это не означает какие-то увольнения – будет поставлено, так сказать, последнее китайское предупреждение» – сказал Дмитрий Артюхов

Выводы о работе властей губернатор делает в том числе на основе сообщений ямальцев. Они пишут главе региона в соцсетях и на сайт «Честного маршрута». На портал пришли уже тысячи обращений и предложений, сообщает портал yamal-media.ru.

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