Губернатор Ямала отправился в традиционную поездку по округу на автомобиле

Сегодня, 9 августа, началась поездка губернатора ЯНАО по региону. Дмитрий Артюхов проедет за рулем автомобиля от Салехарда до Ноябрьска.
«Впереди – больше тысячи километров и около 10 остановок в наших городах и поселках, – написал губернатор в соцсетях. – В каждом городе пообщаюсь с жителями. Первую встречу проведем уже сегодня в Надыме. Жду всех в 19:00 на набережной озера Янтарного», – сообщил Артюхов в соцсетях
Ожидается, что губернатора ознакомят с комплексными проектами благоустройства в микрорайонах Надыма. Также Дмитрий Артюхов поучаствует в открытии детского сада и вручит сертификаты выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ.
Жители Нового Уренгоя смогут пообщаться с Дмитрием Артюховым 11 августа в 18.30 на площадке у виадука, встреча в Тарко-Сале запланирована на 13 августа в 18.00 в парке Прибрежном. В конце недели станет ясно место и время бесед с горожанами в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске.
Салехард, Александр Непомнящий
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