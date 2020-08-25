Губернатор Артюхов анонсировал скорую отставку мэра газовой столицы Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита в Новый Уренгой анонсировал скорую отставку главы города Ивана Костогриза. Об этом он сообщил журналистам во время посещения газовой столицы Ямала.

Артюхов напомнил, что г-н Костогриз стал главой Нового Уренгоя много лет назад – в 2007 году. По словам губернатора, Иван Костогриз получит другой пост, но не уточнил, какой именно.

Имя кандидата на пост мэра губернатор не назвал, лишь высказался о том, что это должен быть человек, которому будут доверять новоуренгойцы.

Как сообщал «Новый День», в данный момент Артюхов за рулем отечественной Лады совершает объезд округа. И планирует проехать почти 1,5 тыс километров. В ходе большой поездки по муниципалитетам он посетил и Новый Уренгой, где провел два дня.

«Новый День» подробно рассказывал, что на Ямале Новый Уренгой лидирует по числу заболевших коронавирусом. В июне ямальские власти назвали ситуацию, сложившуюся в городе, напряженной.

По инициативе Артюхова в газовую столицу вылетел заместитель губернатора Андрей Воронов, курирующий в регионе вопросы строительства. Чиновнику было поручено создать городской оперштаб и усилить меры, способные остановить распространение инфекции. Тогда и стала неофициально обсуждаться информация, что Костогриз вскоре покинет пост главы города. Его место может занять именно Воронов, который второй месяц фактически дублирует функции градоначальника.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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