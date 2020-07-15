Ситуация со вспышкой коронавируса в Новом Уренгое опять усложнилась

В Новом Уренгое вновь зафиксирован резкий суточный прирост коронавируса. В газовой столице Ямала 15 июля лабораторно подтверждено 100 новых случаев Covid-19.

Как сообщал «Новый День», в июне ямальские власти назвали ситуацию, сложившуюся в Новом Уренгое, напряженной. Более половины от общего числа заболевших в регионе – новоуренгойцы.

По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в город вылетел его заместитель Андрей Воронов, курирующий в регионе вопросы строительства. Чиновнику было поручено создать городской оперштаб и усилить меры, способные остановить распространение инфекции.

В начале июня к жителям Нового Уренгоя также обратилась глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

«Ситуация с заболеваемостью остается в городе напряженной. Идет очень высокая нагрузка на систему здравоохранения города. Медики работают в усиленном режиме, лаборатории тестируют заболевших и контактных круглосуточно. Жителям важно сейчас понимать обстановку и не пренебрегать мерами предосторожности по коронавирусу», – заявила 8 июня Татьяна Бучкова.

После приезда в Новый Уренгой Андрея Воронова ситуация там улучшилась. В последние дни в городе фиксировалось 44-54 новых случая коронавируса.

13 июля г-жа Бучкова отметила: «Мы видим тенденцию к снижению ежедневного прироста заболевших в Новом Уренгое. Этому способствовал целый комплекс мер, который реализует в городе региональный оперативный штаб и местная администрация. Для снятия напряженности еще предстоит много работать».

Статистика за 15 июля оказалась неутешительной. С вновь заболевшими за сутки (100 человек), общее число инфицированных в Новом Уренгое увеличилось до 2908. Это почти половина от общего числа заболевших на Ямале жителей.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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