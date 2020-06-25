Новый Уренгой, охваченный коронавирусом, передали под кураторство замгубернатора Ямала

В Новом Уренгое, где сложилась серьезная «коронавирусная» обстановка, создан новый оперативный штаб. Отвечать за его работу будет заместитель ямальского губернатора Андрей Воронов. Такое решение принял глава округа Дмитрий Артюхов во время совещания по ситуации с распространением Covid-19 в газовой столице Ямала.

«Оперштабу поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции в торговых точках, аэропортах, на вокзалах и в местах массового пребывания людей. Магазины и организации, которые не соблюдают требования безопасности, должны понести наказание. Также поручено организовать в городе раздачу защитных масок жителям. Также перед штабом стоит задача по контролю за соблюдением правил обсервации для вахтовых работников», – сообщает пресс-служба окружного правительства.

Губернатор Артюхов попросил своего заместителя Воронова вылететь в Новый Уренгой. Вместе с ним туда отправятся сотрудники окружного департамента здравоохранения.

Как сообщал «Новый День», ямальские власти назвали ситуацию, сложившуюся в Новом Уренгое, напряженной. Более половины от общего числа заболевших в регионе – новоуренгойцы. С начала пандемии в городе было выявлено 1553 заболевших Covid-19. Всего в населенных пунктах Ямала зафиксировано 2729 случаев коронавируса. Это данные, актуальные на 24 июня. По числу заболевших лидируют и месторождения Нового Уренгоя, где было подтверждено 837 случаев заболевания среди вахтовиков.

Ранее уководитель оперативного штаба Ямала Татьяна Бучкова назвала «коронавирусную» ситуацию в Новом Уренгое напряженной и обратилась к ямальцам.

«Ситуация с заболеваемостью остается в городе напряженной. Идет очень высокая нагрузка на систему здравоохранения города. Медики работают в усиленном режиме, лаборатории тестируют заболевших и контактных круглосуточно. Жителям важно сейчас понимать обстановку и не пренебрегать мерами предосторожности по коронавирусу», – заявила 8 июня Татьяна Бучкова.

Ранее, 2 июня, власти ужесточили требования для въезжающих в газовую столицу округа. В город можно заехать только при наличии отрицательного анализа на коронавирус. Тест, результаты которого нужно предъявить при въезде, должен быть сдан не позднее, чем за пять дней до прибытия. Справку будут проверять на железнодороных вокзалах Нового Уренгоя и Коротчаево, в аэропорту газовой столицы Ямала, а также на пункте контроля въезда в город для приезжающих на автомобиле. Ограничения не касаются ямальцев, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории региона; людей из других субъектов, прибывающих в Новый Уренгой (в том числе транзитом) не более чем на три дня, имеющих обратный билет.

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