Власти Ямала выступили с заявлением о «напряженной ситуации» в Новом Уренгое

Руководитель оперативного штаба Ямала Татьяна Бучкова назвала «коронавирусную» ситуацию в Новом Уренгое напряженной и обратилась к ямальцам.

«Ситуация с заболеваемостью остается в городе напряженной. Идет очень высокая нагрузка на систему здравоохранения города. Медики работают в усиленном режиме, лаборатории тестируют заболевших и контактных круглосуточно. Жителям важно сейчас понимать обстановку и не пренебрегать мерами предосторожности по коронавирусу», – заявила 8 июня Татьяна Бучкова.

Как сообщал «Новый День», газовая столица Ямала на текущий момент абсолютный лидер по коронавирусу. По состоянию на 8 июня в городе зафиксировано 648 случаев COVID-19. Плюс 658 заболевших на месторождениях и предприятиях Нового Уренгоя.

Как уточняет оперштаб ЯНАО, за весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 2777 случаев COVID-19. В городах и селах число больных – 1265, это 45% от общего числа инфицированных. На месторождениях заболели 1512 вахтовиков, это соответственно 55% от общего числа COVID-пациентов.

Прирост за последние сутки – 83 новых случая. Непосредственно в населенных пунктах округа 8 июня выявлено 75 коронавирусных больных, из них на Новый Уренгой приходится 54 случая. В остальных территориях зафиксированы единичные случаи COVID-19, всплеск продемонстрировал лишь Надым, где сразу семь заболевших.

На месторождениях ЯНАО 8 июня выявлено восемь заболевших. Это пять вахтовиков на предприятиях в районе Нового Уренгоя и трое заболевших на месторождениях Тазовского района.

«В стационарах лечение проходят 412 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, два в крайне тяжелом состоянии, девять пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ», – уточнили в оперштабе.

Напомним, с начала пандемии от коронавируса на Ямале скончались 11 человек.

Салехард, Новый Уренгой, Новый День, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 08.06.20

В одном из регионов УрФО заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране. / Министр МВД Колокольцев представил нового начальника полицейского главка Ямала. / Житель Ямала два года снимал порнографию с участием малолетней девочки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»