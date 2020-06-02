Власти Ямала ужесточили требования для въезжающих в Новый Уренгой

В Новый Уренгой, лидирующий на Ямале по числу зарегистрированных случаев Covid-19, теперь можно заехать только при наличии отрицательного анализа на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Как уточняют в оперштабе региона, тест, результаты которого нужно предъявить при въезде, должен быть сдан не позднее, чем за пять дней до прибытия. Справку будут проверять на железнодорожных вокзалах Нового Уренгоя и Коротчаево, в аэропорту газовой столицы Ямала, а также на пункте контроля въезда в город для приезжающих на автомобиле.

«Ограничения не касаются ямальцев, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории региона; людей из других субъектов, прибывающих в Новый Уренгой (в том числе транзитом) не более чем на три дня, имеющих обратный билет», – уточняют в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», Новый Уренгой лидирует по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 2 июня в Новом Уренгое выявлен 461 случай Covid -19. В Салехарде 300 заболевших. На месторождениях и предприятиях Нового Уренгоя также больше всего инфицированных – 637. Второе место занимает Ямальский район, где 479 заболевших вахтовиков.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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