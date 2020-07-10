В администрации Пуровского района, где «назревал переворот», сменился заместитель главы

Заместителем главы Пуровского района назначен экс-чиновник из окружного правительства – Антон Колодин. В пятницу, 10 июля, о назначении г-на Колодина объявили официально.

До этого момента 41-летний Антон Колодин занимал пост первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО. В районной администрации он занял место заместителя главы Пуровского района Геннадия Куправы. О возможной рокировке «Новый День» сообщал накануне.

При этом функционал у нового назначенца будет шире, чем у г-на Куправы, который курировал в мэрии работу управления по противодействию коррупции.

На сайте администрации Пуровского района сообщается, что Колодин «в пределах своих полномочий будет курировать вопросы взаимодействия с топливно-энергетическими предприятиями, с основными землепользователями, а также с федеральными органами власти».

«В зону ответственности нового заместителя войдут такие важные сферы, как экологическое благополучие территории и вопросы землеустройства», – сообщается на сайте районной администрации.

Таким образом служебные полномочия Колодина частично могут перекликаться с работой первого заместителя главы района. Этот пост в мэрии сейчас занимает Нонна Фамбулова, которая курирует департамент имущественных и земельных отношений, управление природно-ресурсного регулирования.

Как сообщал «Новый День», в мае Нонна Фамбулова пережила неприятную проверку. В деятельности чиновницы, по данным источников агентства «Новый День», нашли нарушения и конфликт «этического содержания».

В ходе проверки в администрации выяснилось, что г-жа Фамбулова много лет могла лоббировать интересы своей «семейной» коммерческой компании «Янг-Информ», находясь на муниципальной службе. Также ревизоры обнаружили и другие нарушения, связанные с её работой. В том числе, по итогам проверки, которая прошла в мае, ревизоры разбирались с земельным участком, который очень быстро и легко получила г-жа Фамбулова. Первому заместителю Фамбуловой в мае объявили выговор. Но прокуратура настаивает на более жёстких мерах, вплоть до увольнения с формулировкой «за утрату доверия».

Относительно Геннадия Куправы, чье место сегодня занял чиновник из ямальского правительства, то инсайдеры утверждали, что Куправа мог претендовать на пост главы района Андрея Нестерука. Попытка «переворота», вероятно, оказалась неудачной и за нее г-н Куправа заплатил потерей должности.

Справка: Антон Колодин имеет два высших образования по специальностям «лесное и лесопарковое хозяйство» и «юриспруденция». На Ямале работал с 2002 по 2014 гг., после чего в течение четырёх лет работал в должности замминистра Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Вернулся на Ямал в октябре 2018 года. Имеет награды Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Пуровский район, Дарья Котова

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