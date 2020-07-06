В администрации Пуровского района могут произойти значимые кадровые перестановки

Сразу несколько источников «Нового Дня» сообщили о скором увольнении заместителя главы Пуровского района Геннадия Куправы. В самой администрации данную информацию пока не подтверждают.

Как сообщают наши инсайдеры, выходец из силовых структур г-н Куправа ушел в отпуск, из которого уже не вернется. До этого в открытых источниках сообщалось, что Куправа мог претендовать на пост главы Пуровского района. И якобы он возглавил «лагерь» противников действующего мэра Андрея Нестерука.

«Видимо, попытки переворота внутри администрации закончились для самого Куправы увольнением», – делится своим мнением источник агентства.

В пресс-службе районной администрации «Новому Дню» информацию об отпуске замглавы подтвердили. Да, г-н Куправа официально ушел в очередной трудовой отпуск, но слухи об его отставке пресс-секретарь Ирина Аракелова не подтвердила.

Между тем, как сообщает издание Znak.com, замену чиновнику уже нашли. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов согласовал на эту должность Антона Колодина – первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО. Оформление документов уже запущено.

Напомним, в администрации района Куправа курирует работу управления по противодействию коррупции, муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Пуровского района» и отвечает за работу нескольких межведомственных комиссий.

Как ранее сообщал «Новый День», в мае в районной мэрии под удар попала первый заместитель главы администрации Пуровского района Нонна Фамбуловв. В деятельности чиновницы, по данным источников агентства «Новый День», нашли нарушения и конфликт «этического содержания».

В ходе проверки в администрации выяснилось, что г-жа Фамбулова много лет могла лоббировать интересы своей «семейной» коммерческой компании «Янг-Информ», находясь на муниципальной службе. Также ревизоры обнаружили и другие нарушения, связанные с её работой. В том числе, по итогам проверки, которая прошла в мае, ревизоры разбирались с земельным участком, который получила г-жа Фамбулова. Первому заместителю в мае объявили выговор. Но прокуратура настаивает на более жёстких мерах, вплоть до увольнения с формулировкой «за утрату доверия».

Стоит отметить, что Нонна Фамбулова в администрации Пуровского района отвечает за политику и идеологию. Она считается членом старой команды бывшего губернатора Ямала, а ныне министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Напомним, он начинал свою карьеру именно в администрации Пуровского района.

Пуровский район, Дарья Котова

Пуровский район. Другие новости 06.07.20

Ямальские власти оценили скачок заболеваемости Covid-19. / В Москве скончалась депутат ямальского заксобрания. / Число заболевших Covid-19 на Ямале перевалило за шесть тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»