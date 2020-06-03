Первому заместителю главы Пуровского района после проверки грозит увольнение из-за «утраты доверия»

Отставка грозит первому заместителю главы администрации Пуровского района – Нонне Фамбуловой. В деятельности чиновницы, по данным источников агентства «Новый День», нашли нарушения и конфликт «этического содержания».

В ходе проверки в администрации выяснилось, что г-жа Фамбулова много лет могла лоббировать интересы своей «семейной» коммерческой компании, находясь на муниципальной службе. Также ревизоры обнаружили и другие нарушения, связанные с её работой. Пока что первому заместителю, которая работает в пуровской администрации с 2020 года, в мае объявили выговор. Но прокуратура настывает на более жёстких мерах.

Семейная компания «Янг-Информ»

История с «семейной» коммерческой компанией «Янг-Информ» длится много лет. С 2004 по 2010 годы Нонна Фамбулова была ее учредителем. Также в этот период она возглавляла муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района» и была редактором телерадиокомпании «ЛУЧ».

В 2010 году, когда Фамбулова стала заместителем главы администрации, она передала свою долю в ООО «Янг-Информ» маме. Вместе с этим фирма регулярно получала различные подряды и контракты от учреждений, близких к администрации. Кроме того, эта компания получала и субсидии из бюджета. А решение о выделении субсидий принимала комиссия, возглавляемая Нонной Фамбуловой.

Бюджетные деньги проходили через Фонд поддержки предпринимательства. Причём Фонд возглавляла сотрудница всё той же компании»Янг-Информ». В 2016 году «Янг-Информ», по данным собеседника издания, получил субсидию в миллион рублей. В 2017 году была ещё одна субсидия на 400 тыс. рублей.

Дом на муниципальной земле

Проверка касалась не только работы чиновницы. По данным издания, в 2013 году Нонна Фамбулова получила землю в аренду. Сделку быстро согласовал её подчинённый, начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района Медведев. Позднее на этой земле чиновница построила дом. Согласно выводам ревизии, Фамбулова могла воспользоваться своим служебным положением, чтобы быстро согласовать передачу прав аренды и смену назначения категории земли.

Как стало известно агентству «Новый День», Нонна Фамбулова может потерять должность. Прокуратура района настаивает на том, что выговор – недостаточное наказание для неё. Что за такие нарушения и за то, что она много лет игнорировала конфликт интересов, чиновник должен быть уволен в связи с утратой доверия.

Вместе с этим собеседники издания не исключают, что в действиях Фамбуловой найдут признаки состава преступления – нецелевого использования средств. Этот вопрос должны решить силовики.

Стоит отметить, что Нонна Фамбулова в администрации Пуровского района отвечает за политику и идеологию. Она считается членом старой команды бывшего губернатора Ямала, а ныне министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Напомним, он начинал свою карьеру именно в администрации Пуровского района.

«Новый День» обратился за комментарием к Нонне Фамбуловой, но итоги проверки ключевого сотрудника пуровской администрации прокомментировала пресс-служба. В устной беседе пресс-секретарь администрации отметила, что нарушений по земельному участку не выявлено. А на письменный запрос агентства, в котором предлагалось прокомментировать пункты проверки, в итоге пришел лишь вот такой ответ: «На ваш запрос сообщаю, что первый заместитель главы администрации района Н.А. Фамбулова продолжает работать в занимаемой должности».

Пуровский район, Наталья Ефремова

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