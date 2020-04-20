На праймериз «Единой России» заявился заместитель губернатора Ямала и мэры городов

Первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников подал документы на участие в предварительном голосовании к выборам депутатов заксобрания ЯНАО. На праймериз «Единой России» также заявились главы основных городов и территорий округа.

Как сообщается на сайте «ЕР», вместе с г-ом Ситниковым участие в предварительном голосовании намерены принять мэр Лабытнанги Мария Трескова, глава Ноябрьска Алексей Романов, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, главы Тазовского и Пуровского районов Василий Паршаков и Андрей Нестерук. Как сообщал «Новый День», участником праймериз станет и градоначальник столицы ЯНАО – мэр Салехарда Алексей Титовский.

В сентябре в округе пройдут выборы в региональное заксобрание. Предварительное голосование единороссов, посвященное главной окружной кампании, пройдет с 25 по 31 мая. И в этом году, из-за пандемии коронавируса, партийцам придется защищать свои тезисы и проводить дебаты в онлайн-формате. А победителей будут определять с помощью лайков.

«Представленные видео должны быть длительностью от 30 секунд до одной минуты. Каждый ролик получит пользовательские оценки – либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней», – уточняется на сайте «ЕР».

Отметим, что первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников отвечает за большой блок вопросов. В том числе, он курирует транспорт, дорожное хозяйство и ТЭК.

Как сообщал «Новый День», на праймериз уже заявились оба депутата Госдумы от ЯНАО – Григорий Ледков и Владимир Пушкарев. Депутат Ледков подал документы в Тазовском районе. Владимир Пушкарев заявился через местное отделение ЕР в Ноябрьске.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 18.04.20

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