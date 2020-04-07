Недавно избранный мэр Салехарда заявился на праймериз «Единой России»

Мэр Салехарда Алексей Титовский принял решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России», которое проводится перед выборами в окружное заксобрание. О своем намерении заявиться на праймериз Титовский сообщил в своем аккаунте в Инстаграм 7 апреля.

«Сегодня в режиме онлайн подал документы на участие в предварительном голосовании. Партия «Единая Россия» на протяжении многих лет практикует предварительное голосование, прежде чем окончательно представить своих кандидатов на выборы. Планов много – построить 300 тысяс кв. метров нового жилья для переселения всех, кто сейчас живет в ветхих и аварийных домах. Создать комфортные места для отдыха, прогулок, занятий спортом с учетом пожеланий жителей. Как человек, который родился и вырос в Салехарде, и как глава я должен обеспечить достойное развитие нашего города», – написал Титовский.

Как сообщал «Новый День», праймериз «ЕР» пройдет 31 мая. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса голосование будет проводиться в онлайн формате. Дебаты также будут проходить с помощью видеопрезентации в социальных сетях. В сентябре 2020 года в ЯНАО состоятся главные региональные выборы – будет избран новый состав депутатов ямальского заксобрания.

Г-н Титовский был избран главой Салехарда в октябре 2019 года. Алексей Титовский начал свою карьеру при экс-губернаторе Ямала Дмитрии Кобылкине. Ему в ямальском правительстве доверили пост главы окружного департамента науки и инноваций. Потом бывший губернатор округа Дмитрий Кобылкин забрал Титовского с собой в Минприроды. В федеральном ведомстве Титовский занял пост директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории. Но вскоре чиновник вернулся на Ямал.

Салехард, Дарья Котова

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