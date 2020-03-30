Ямальские депутаты Госдумы заявились на праймериз «Единой России» к выборам заксобрания ЯНАО

Депутаты Госдумы РФ от ЯНАО Григорий Ледков и Владимир Пушкарёв подали документы на участие в предварительном голосовании к выборам заксобрания ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Ледков подал документы в Тазовском районе. Владимир Пушкарев заявился через местное отделение ЕР в Ноябрьске.

Праймериз для единороссов пройдет 31 мая. Партийцы уже заявили, что из-за угрозы распространения коронавируса предварительное голосование за кандидатов в окружное заксобрание будет проходить в онлайн формате.

Депутат Госдумы РФ Григорий Ледков прошел в Госдуму по одномандатному округу. С 2013 года возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера. В январе 2020 года депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков был включен в состав рабочей группы, которой было поручено работать над поправками в Конституцию России. Пушкарев попал в Госдуму по партийному списку ЕР. В Госдуме он занимает пост заместителя председателя Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Салехард, Дарья Котова

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