Ямальский депутат вошел в рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков вошел в состав рабочей группы, которая будет работать над поправками в Конституцию.

Список членов рабочей группы, в состав которой вошли 75 политиков, сенаторов, артистов, общественных деятелей, представителей бизнеса, опубликован на официальном сайте Кремля. Распоряжение о создании рабочей группы подписал президент Владимир Путин.

50-летний депутат-единоросс Госдумы Григорий Ледков избирался от ЯНАО (по 0225 избирательному округу). Также г-н Ледков возглавляет общероссийскую организацию «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Как сообщал «Новый День», в среду, 15 января, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести изменения в Конституцию страны. В том числе, делегировать Госдуме право утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент страны будет назначать предложенных Госдумой кандидатов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.01.20

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