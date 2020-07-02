Депутат ямальского заксобрания Жаромских, отказавшись от мандата, стал чиновником

Дмитрий Жаромских, 26 июня добровольно сложивший с себя полномочия депутата заксобрания ЯНАО, занял пост первого заместителя администрации Надымского района.

О назначении г-на Жаромских уже официально объявлено на сайте администрации Надымского района. Функционал у экс-депутата, а ныне замглавы – внушительный.

«В пределах своих полномочий он будет рассматривать, в том числе, вопросы перспективного развития Надымского района и города Надыма, координации действий по разработке долгосрочных программ социально-экономического развития территории, анализа показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, мониторинга социально-экономической ситуации. Помимо этого, в компетенцию Дмитрия Жаромских входят организация работы по предоставлению муниципальных услуг, вопросы ценообразования и тарифной политики, координации деятельности структурных подразделений администрации Надымского района при разработке и реализации приоритетных национальных проектов, государственных и муниципальных программ», – представили нового чиновника в районной администрации.

Дмитрий Жиромских пока не смог прокомментировать «Новому Дню» свое назначение, сообщив, что уже приступил к работе и находится на совещании.

Как сообщал «Новый День», 26 июня г-н Жаромских заявил о том, что добровольно отказывается от депутатского мандата и коллеги-депутаты его поддержали. Парламентарий не скрывал, что досрочно покидает заксобрание ради новой работы.

Инсайдеры нашего агентства тогда сразу предположили, что Жаромских получит пост в одной из проблемных администраций Ямала. Ставки делались между Пуровским и Надымским районами.

И сейчас осведомленные источники утверждают, что новое назначение – не предел муниципальной карьеры Дмитрия Жаромских. И в будущем он может занять пост главы района.

Сейчас районную администрацию возглавляет 59-летний Леонид Дяченко. На предпенсионный возраст Дяченко и обращают внимание наши инсайдеры. К слову, г-н Дяченко тоже не сразу стал главой Надымского района. Он пришел в администрацию в 2015 году, получив, как и Жиромских, пост первого заместителя. В должность главы вступил через четыре месяца.

Надымский район, Салехард, Дарья Котова

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