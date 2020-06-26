На Ямале депутат окружного заксобрания заявил, что отказывается от мандата ради новой работы

Единоросс, вице-спикер заксобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских в пятницу, 26 июня, отказался от депутатского мандата. В своем аккаунте в Инстаграм он сообщил, что коллеги уже поддержали его решение.

Видео-ролик г-н Жаромских разместил после сегодняшнего заседания заксобрания ЯНАО. Он сообщает, что коллеги-депутаты поддержали его решение о досрочном сложении полномочий. Депутат признает, что решение было непростым, но взвешенным. И уточняет, что отказывается от депутатства в связи с переходом на новую работу. О каком трудоустройстве идет речь, Жаромских, конечно, не уточнил.

Однако, в кулуарах заксобрания этот вопрос активно обсуждается и для депутатов не тайна, что бывший депутат получил предложение возглавить один из районов Ямала. Предположительно, именно он станет главой Пуровского района, где в команде нынешнего главы района Андрея Нестерука «зафиксирован» политический и управленческий кризис. «Хотя, Дмитрий Жаромских может возглавить и какой-нибудь другой проблемный муниципалитет», – прокомментировал на условиях анонимности один из коллег теперь уже экс-депутата Жаромских.

Как сообщал «Новый День», в мае в неприятную историю попала первый заместитель главы администрации Пуровского района Нонна Фамбулова. В отношении чиновницы была проведена проверка, которая выявила нарушения и конфликт «этического содержания». Речь идет о земельном участке, который получила Фамбулова. Также есть вопросы к «семейной» коммерческой компании чиновницы «Янг-Информ».

В Начале июня в администрации Пуровского района работали силовики, они провели выемку документов. Какие именно бумаги интересовали полицию, пока неизвестно.

Отметим, что Дмитрий Жаромских, отказавшись от депутатского мандата именно сейчас, ничего не теряет. Срок полномочий депутатов заксобрания нынешнего созыва истекает в текущем году. В сентябре ямальцы будут голосовать за новый состав заксобрания ЯНАО.

В региональном парламенте г-н Жаромских возглавлял комитет по промышленности и экологии и работал в заксобрании на постоянной основе. По итогам 2019 года он задекларировал доход в суме 26,9 млн рублей. И он не первый депутат, кто в текущем году пожертвовал своим мандатом ради новой работы. Как сообщал «Новый День», ранее депутатские полномочия досрочно сложил один из самых богатых депутатов окружного заксобрания – экс-директор «Арктик СПГ», «нефтегазовый генерал» Сергей Соловьев.





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