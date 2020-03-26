Один из богатейших ямальских депутатов отказался от мандата. Версия ухода

Экс-директор «Арктик СПГ», «нефтегазовый генерал» и до сегодняшнего дня депутат заксобрания Ямала Сергей Соловьев добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Заявление г-на Соловьева об уходе в четверг, 26 марта, рассмотрели и приняли депутаты окружного заксобрания.

Причина ухода г-на Соловьева не озвучивалась. Спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин лишь обмолвился, что Соловьев уходит на повышение. Парламентарии решили направить экс-коллеге благодарственное письмо и поблагодарить его за работу.

Сергей Соловьев работал директором «Арктик СПГ 2» (проект «НОВАТЭКа»). В 2017 году покинул округ и переехал в Санкт-Петербург, где возглавил ООО «Криогаз-Высоцк». Это тоже проект «НОВАТЭКа». «Криогаз-Высоцк» расположен в порту Высоцк на Балтийском море. В 2018 году топ-менеджер задекларировал доход в сумме более 99 млн рублей.

Депутаты ямальского заксобрания на условиях анонимности сообщили «Новому Дню», что Соловьев практически не появлялся на заседаниях окружного парламента. «Я даже не помню, когда в последний раз видел или слышал Соловьева», – поделился один из ямальских депутатов.

Теперь уже бывшие коллеги «нефтегазового генерала» Соловьева считают, что от мандата он отказался только потому, что не хочет публично раскрывать свои доходы за 2019 год. «Вероятнее всего, Соловьев, опять сменив место работы, получил от «НОВАТЭКа» «золотой парашют», сумму которого он не готов озвучивать», – такую версию сегодня обсуждают ямальские депутаты.

Какой пост теперь займет экс-депутат и останется ли в структуре «НОВАТЭКа», уточнить не удалось. В открытых источниках сообщается, что в ООО «Криогаз-Высоцк» в декабре 2019 года сменился директор.

На сайте окружного заксобрания информация об уходе Соловьева оперативно обновилась: его уже нет в списке окружных депутатов. Вместо 22 народных избранников в парламенте ЯНАО остался 21 депутат.

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