В администрации Пуровского района силовики провели выемку документов

В администрации Пуровского района в среду, 10 июня, работали силовики. Об этом «Новому Дню» сообщили два источника.

По информации инсайдеров, в районной мэрии сегодня побывали представители полиции. Какие именно документы интересовали силовиков, пока неизвестно.

Пресс-секретарь администрации Пуровского района Ирина Аракелова данную информацию не подтвердила, но и не опровергла. Г-жа Аракелова в телефонном разговоре сообщила, что лично она такими сведениями не располагает, ей нужно время для уточнения. Также она попросила направить ей письменный запрос, что и было сделано нашим агентством. Оперативный комментарий по данной ситуации на текущий момент не поступил.

Как ранее сообщал «Новый День», недавно в пуровской администрации проводилась проверка, после которой в округе заговорили о возможной отставке первого заместителя главы администрации Пуровского района Нонны Фамбуловой.

В деятельности чиновницы, по данным источников агентства «Новый День», нашли нарушения и конфликт «этического содержания».

В ходе проверки в администрации выяснилось, что г-жа Фамбулова много лет могла лоббировать интересы своей «семейной» коммерческой компании, находясь на муниципальной службе. Также ревизоры обнаружили, что в 2013 году Нонна Фамбулова получила в аренду земельный участок. Позднее на этой земле чиновница построила дом. Согласно выводам ревизии, Фамбулова могла воспользоваться своим служебным положением, чтобы быстро согласовать передачу прав аренды и смену назначения категории земли.

По итогам проверки г-же Фамбуловой был объявлен выговор. Но прокуратура района настаивает на том, что выговор – недостаточное наказание для неё. Что за такие нарушения и за то, что она много лет игнорировала конфликт интересов, чиновник должен быть уволен в связи с утратой доверия.

Вместе с этим собеседники издания не исключают, что в действиях Фамбуловой найдут признаки состава преступления – нецелевого использования средств. Этот вопрос должны решить силовики.

Стоит отметить, что Нонна Фамбулова в администрации Пуровского района отвечает за политику и идеологию. Она считается членом старой команды бывшего губернатора Ямала, а ныне министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Напомним, он начинал свою карьеру именно в администрации Пуровского района.

Пуровский район, Дарья Котова

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