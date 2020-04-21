Ямальские депутаты раскрыли доходы: от 500 тысяч до 90 миллионов рублей

Депутаты заксобрания Ямала раскрыли доходы за 2019 год. Самыми богатыми, что предсказуемо, оказались «нефтегазовые генералы», второе место по доходам занимают законотворцы, работающие в окружном парламенте на постоянной основе.

Самые высокие доходы из числа депутатов, работающих в заксобрании ЯНАО на постоянной основе, задекларировали первый заместитель ямальского спикера Виктор Казарин и сам спикер Сергей Ямкин.

Казарин, как всегда, чуть обогнал своего руководителя, он показал доход в сумме 31,9 млн рублей. Также ямальский вице-спикер владеет тремя нежилыми помещениями общей площадью свыше 150 квадратов. Доходы Сергея Ямкина составили 27,8 млн рублей. За ним по-прежнему числятся три земельных участка (2000, 544 и 532 квадратов), жилой дом, автомобиль «Ниссан», снегоход и моторная лодка. Доходы, которые показали Ямкин и Казарин, остались на уровне 2018 года, когда парламентарии указали 28,7 и 32,6 млн соответственно. Таким образом, Виктор Казарин остается самым обеспеченным депутатом, трудоустроенным в окружном парламенте.

Руководитель фракции ЛДПР Александр Голубенко чуть ли не удвоил доход – 28,3 млн рублей, но в документах уточняется, что это с учетом разовой субсидии на приобретение жилого помещения. Сумма субсидии – 14 млн рублей. При этом за депутатом числятся земельный участок 1188 м кв и жилой дом почти 140 квадратов. В 2018 году доход Голубенко составил 17,8 млн рублей. «Новый День» запросит у депутата информацию о предоставленной ему субсидии.

Остальные депутаты, работающие на постоянной основе, сохранили примерно тот же уровень дохода, что и год назад.

Председатель комитета по промышленности и экологии Дмитрий Жаромских показал 26,9 млн рублей. Марат Абдрахманов, председатель комитета по развитию АПК и делам коренных народов Севера, за год заработал 25,2 млн рублей. Председатель комитета по госустройству Эдуард Яунгад, чью предыдущую декларацию из-за его несовершеннолетних детей-миллионеров обсуждала вся страны, зафиксировал 19 млн рублей.

Зампредседателя комитета по госустройству Людмила Иванова заработала 15 млн рублей, она владеет тремя земельными участками (1200, 413 и 57 квадратов). Чуть меньше у Елены Лаптандер – 14,6 млн рублей.

Зампред комитета по промышленности, единоросс Павел Крюков, который много времени провел в СИЗО в качестве обвиняемого, продолжает декларировать «копейки». За год он заработал 489 тыс рублей (1,2 млн за 2018 год). Игорь Герелишин, работающий в комиссии по соцполитике, указал доход 6,654 млн рублей.

Оппозиционер от «Справедливой России» Валерий Степанченко заработал в 2019 году 14,9 млн рублей. Лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина – 9,8 млн рублей. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Иван Вершинин – 11,5 млн рублей. Тут тоже без сюрпризов.

Законодатели, представляющие нефтегазовые компании, занесли в свои декларации совсем другие цифры. Глава ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно заработал 81, 3 млн рублей (92,4 млн за 2018 год) . Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин – 76 млн рублей (93,8 млн рублей за 2018 год). Их коллега Игорь Крутиков, возглавляющий «Газпром добыча Ноябрьск», заработал 80,4 млн рублей (82,6 млн за 2018 год). Доход директора ЗАО «Тернефтегаз» Василия Степанова чуть превысил 74 млн рублей. Отметим, что доходы газовиков заметно сократились.

Топ-менеджер Светлана Каменская, возглавляющая отдел в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», заработала 8,6 млн рублей. В отчете директора ООО «Агрокомплекс Тазовский» Степана Вануйто зафиксирована сумма 3,1 млн рублей. А доход заведующего перинатальным центром Салехарда Алексея Денисова составил 2,7 млн рублей. Не открывается пока лишь декларация генерального директора АК «Ямал» Василия Крюка. «Новый День» направит депутату запрос.

Салехард, Дарья Котова

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